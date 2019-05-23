Американская ассоциация пилотов возложила на Boeing ответственность за катастрофу Ethiopian Airlines в марте

Второй крупной катастрофы с Boeing 737 MAX можно было бы избежать, если бы руководство американской авиастроительной корпорации прислушалось бы к предложениям ассоциации пилотов по повышению безопасности. Так считает Дэннис Таджер, представитель независимого профсоюза пилотов Allied Pilots Association.

В интервью CNN он заявил, что Boeing продвигает "отравленную, больную философию".

Встреча представителей профсоюза и Boeing состоялась в ноябре 2018 года – между первой катастрофой (Lion Air, тогда погибли 189 человек) и второй (в марте 2019 года разбился самолет Ethiopian Airlines, погибли 157 человек).

Профсоюз предоставил изданию Business Insider аудиозапись, сделанную во время этой встречи. Из нее следует, что пилоты требуют провести проверки программного обеспечения и систем безопасности. "Мы заслуживаем знать, что находится на наших самолетах", - говорит один из участников встречи.

В ответ руководство Boeing говорит, что многие авиакомпании будут недовольны, если их парк 737 MAX будет направлен на доработку, а пилоты – на переобучение, мол, новые правила могут запутать пилотов.