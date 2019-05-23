"Девочки в определенном возрасте опережают мальчиков". В Прикамье сочли обоснованными "преференции для мальчиков" при приёме в гимназию

В департаменте образования Перми назвали ситуацию с разными проходными баллами для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс гимназии №4, решением самого образовательного учреждения. Эксперты отмечают, что такой подход оправдан, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сведения о том, что проходной балл в первый класс гимназии для девочек – 69,1, а для мальчиков – 65,7, появилась в СМИ. Детский омбудсмен Прикамья Светлана Денисова, комментируя начало проверки ситуации, отметила, что ни в федеральном, ни в краевом законодательстве не предусмотрены никакие гендерные критерии отбора. Изучить обстоятельства неравенства решили и в прокуратуре.

В департаменте образования Перми Накануне.RU сообщили, что в гимназии идёт приём в первые классы как по закрепленной территории, так и на свободные места. Учреждение обязано принять всех детей, живущих на закреплённой территории, а на свободные места правила приема устанавливаются документом, который утверждает директор.

"В данной гимназии локальным актом закреплено психолого-педагогическое наблюдение, на основании этого определяется рекомендуемый список к зачислению. По словам директора городского психологического центра Ольги Ткачевой, в гимназических учреждениях девочек действительно больше. Вместе с тем, совместное обучение в одном классе мальчиков и девочек имеет свою ценность в создании психологического климата, в формировании социальных связей и в воспитательном процессе", - добавили в департаменте.

Депутат заксобрания Прикамья Александр Григоренко в своём Telegram отметил, что по его, педагога по образованию, мнению, преференции для мальчиков при приёме в гимназию вполне обоснованы "в силу неравномерности психологического и физиологического развития мальчиков и девочек в школьном возрасте – на определенном возрастном этапе девочки значительно опережают мальчиков".

"Не менее важно и соблюдение в классах гендерного баланса. Это полезно для создания в классе нормального психологического климата и последующей социализации детей. Что касается экзаменов в конкретную четвёртую гимназию, то тут, конечно, нужно разбираться, насколько эти конкретные требования обоснованы", - отметил политик.

Добавим, в самой гимназии Накануне.RU заявили, что не комментируют ситуацию.