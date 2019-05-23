"Девочки в определенном возрасте опережают мальчиков". В Прикамье сочли обоснованными "преференции для мальчиков" при приёме в гимназию

19 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Пермский край
Гимназия №4 Пермь (2019) | Фото: kamensky.perm.ru

"Девочки в определенном возрасте опережают мальчиков". В Прикамье сочли обоснованными "преференции для мальчиков" при приёме в гимназию

В департаменте образования Перми назвали ситуацию с разными проходными баллами для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс гимназии №4, решением самого образовательного учреждения. Эксперты отмечают, что такой подход оправдан, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Напомним, сведения о том, что проходной балл в первый класс гимназии для девочек – 69,1, а для мальчиков – 65,7, появилась в СМИ. Детский омбудсмен Прикамья Светлана Денисова, комментируя начало проверки ситуации, отметила, что ни в федеральном, ни в краевом законодательстве не предусмотрены никакие гендерные критерии отбора. Изучить обстоятельства неравенства решили и в прокуратуре.

В департаменте образования Перми Накануне.RU сообщили, что в гимназии идёт приём в первые классы как по закрепленной территории, так и на свободные места. Учреждение обязано принять всех детей, живущих на закреплённой территории, а на свободные места правила приема устанавливаются документом, который утверждает директор.

"В данной гимназии локальным актом закреплено психолого-педагогическое наблюдение, на основании этого определяется рекомендуемый список к зачислению. По словам директора городского психологического центра Ольги Ткачевой, в гимназических учреждениях девочек действительно больше. Вместе с тем, совместное обучение в одном классе мальчиков и девочек имеет свою ценность в создании психологического климата, в формировании социальных связей и в воспитательном процессе", - добавили в департаменте.

Гимназия №4 Пермь(2019)|Фото: kamensky.perm.ru

Депутат заксобрания Прикамья Александр Григоренко в своём Telegram отметил, что по его, педагога по образованию, мнению, преференции для мальчиков при приёме в гимназию вполне обоснованы "в силу неравномерности психологического и физиологического развития мальчиков и девочек в школьном возрасте – на определенном возрастном этапе девочки значительно опережают мальчиков".

"Не менее важно и соблюдение в классах гендерного баланса. Это полезно для создания в классе нормального психологического климата и последующей социализации детей. Что касается экзаменов в конкретную четвёртую гимназию, то тут, конечно, нужно разбираться, насколько эти конкретные требования обоснованы", - отметил политик.

Добавим, в самой гимназии Накануне.RU заявили, что не комментируют ситуацию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Девочки в определенном возрасте опережают мальчиков". В Прикамье сочли обоснованными "преференции для мальчиков" при приёме в гимназию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: гимназия №4, мальчик, девочка, гендерная дискриминация, Александр Григоренко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 12.07.2019 10:58 Мск Прокуратура требует возобновить дело против директора пермской гимназии, где для девочек и мальчиков действовали разные вступительные баллы
Ранее 03.07.2019 10:59 Мск Губернатор Прикамья поручил министерству образования отменить конкурс при приеме в первый класс
Ранее 25.06.2019 15:27 Мск Суд не нашёл состава преступления в действиях директора пермской гимназии, где "дискриминировали" первоклассников
Ранее 25.06.2019 11:27 Мск Решетников после скандала с "гендерной дискриминацией" предложил отменить приёмные экзамены в первый класс
Ранее 17.06.2019 09:35 Мск В Перми родители учеников школы, "дискриминировавшей" девочек, собирают подписи в поддержку директора
Ранее 06.06.2019 12:27 Мск Директору гимназии, где установили разные баллы для мальчиков и девочек, грозит увольнение
Ранее 24.05.2019 11:21 Мск Директору пермской гимназии №4 объявлен выговор из-за "гендерной дискриминации"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.05.2019 09:35 Мск В Перми прокуратура и омбудсмен проверят законность "гендерной дискриминации" при приёме в гимназию №4

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети