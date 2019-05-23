Дело о конфликте полицейских и клиентов магазина в закрытом уральском городе направлено в суд

Расследование обстоятельств конфликта полицейских и клиентов магазина в Новоуральске завершено. Один из дебоширов готовится предстать перед судом.

Напомним, все случилось 23 февраля этого года в одном из магазинов закрытого города: у нескольких посетителей торговой точки, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, вышел конфликт с прибывшими по вызову сотрудниками ДПС ГИБДД. Позже клиенты были доставлены в местный отдел полиции.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России по Свердловской области, расследование показало, что пьяный 28-летний мужчина применил физическое насилие к полицейскому, прибывшему в составе наряда ДПС по сигналу о нарушении общественного порядка в одной из торговых точек. Кроме того, этот же обвиняемый публично высказал оскорбления в адрес стражей порядка.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

"Граждане, которые устроили дебош в сетевом магазине, ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом виде, за неповиновение представителям власти, а также привлекались к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Но реального лишения свободы по решению суда не получили: в одном случае из-за примирения сторон, а в других им были назначены условные сроки лишения свободы.

Двух нарушителей порядка суд Новоуральска арестовал. Кроме проверки наших коллег из СК, собственную служебную проверку по данному факту проводит и руководство ОВД Новоуральска, в рамках которой будет дана принципиальная оценка, в том числе, и действиям наряда ГИБДД, работавшего на месте происшествия", - комментировал ранее ситуацию официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.