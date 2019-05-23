19 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
полиция, мигалки (2018) | Фото: Накануне.RU

Дело о конфликте полицейских и клиентов магазина в закрытом уральском городе направлено в суд

Расследование обстоятельств конфликта полицейских и клиентов магазина в Новоуральске завершено. Один из дебоширов готовится предстать перед судом.
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Напомним, все случилось 23 февраля этого года в одном из магазинов закрытого города: у нескольких посетителей торговой точки, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, вышел конфликт с прибывшими по вызову сотрудниками ДПС ГИБДД. Позже клиенты были доставлены в местный отдел полиции.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России по Свердловской области, расследование показало, что пьяный 28-летний мужчина применил физическое насилие к полицейскому, прибывшему в составе наряда ДПС по сигналу о нарушении общественного порядка в одной из торговых точек. Кроме того, этот же обвиняемый публично высказал оскорбления в адрес стражей порядка.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

"Граждане, которые устроили дебош в сетевом магазине, ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом виде, за неповиновение представителям власти, а также привлекались к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Но реального лишения свободы по решению суда не получили: в одном случае из-за примирения сторон, а в других им были назначены условные сроки лишения свободы.

Двух нарушителей порядка суд Новоуральска арестовал. Кроме проверки наших коллег из СК, собственную служебную проверку по данному факту проводит и руководство ОВД Новоуральска, в рамках которой будет дана принципиальная оценка, в том числе, и действиям наряда ГИБДД, работавшего на месте происшествия", - комментировал ранее ситуацию официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

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Дело о конфликте полицейских и клиентов магазина в закрытом уральском городе направлено в суд

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Теги: полиция, конфликт, дело, суд



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Развитие сюжета:

Ранее 18.07.2019 10:07 Мск Суд вынес приговор по делу о конфликте полицейских и клиентов магазина в закрытом уральском городе

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Ранее 25.02.2019 15:51 Мск Следственный комитет проверит конфликт полицейских и клиентов магазина в закрытом уральском городе

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