Глава Лосино-Петровского в Подмосковье подозревается в получении взятки

Глава Лосино-Петровского в Подмосковье подозревается в получении взятки, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Установлено, что чиновница с 2016 года систематически получал от организатора по проведению ярмарок взятки в общей сумме не менее 960 тыс. руб. в обмен на общее покровительство при осуществлении деятельности.

Кроме того, он тоже получил взятку около 20 тыс. руб. от ИП за выдачу разрешения на право торговли на территории городского округа.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. "Проведены обыски в служебном кабинете, а также по месту его жительства", - уточнили в ведомстве.