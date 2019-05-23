19 Сентября 2020
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Происшествия Московская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: ddrgroup.ru

Глава Лосино-Петровского в Подмосковье подозревается в получении взятки

Глава Лосино-Петровского в Подмосковье подозревается в получении взятки, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Установлено, что чиновница с 2016 года систематически  получал  от организатора по проведению ярмарок взятки в общей сумме не менее 960 тыс. руб. в обмен на общее покровительство при осуществлении деятельности.

Кроме того, он тоже получил взятку около 20 тыс. руб. от ИП за выдачу разрешения на право торговли на территории городского округа.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. "Проведены обыски в служебном кабинете, а также по месту его жительства", - уточнили в ведомстве.

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Глава Лосино-Петровского в Подмосковье подозревается в получении взятки

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Теги: взятка, Лосино-Петровский, СКР



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