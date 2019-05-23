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Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

Суд вынес приговоры виновникам пожара в ТЦ "Адмирал"

Суд в Казани вынес приговоры фигурантам уголовного дела о пожаре в торговом центре "Адмирал", жертвами которого стали 19 человек.

11 марта 2015 года в Казани произошел пожар и обрушение здания ТК "Адмирал", в результате чего 19 человек погибли, 61 получил травмы, более 600 лицам причинен материальный ущерб.

На скамье подсудимых находилось 12 человек. Гендиректор компании-арендатора ООО "Заря" Гусейн Гахраманов получил 13 лет лишения свободы, сообщили Накануне.RU в СКР.

Его заместителей Гюльгусейна Наджафова и Николая Каекина приговорили к девяти с половиной и семи годам соответственно.

Гендиректору УК "АС Менеджмент" Роберту Хайруллину назначили девять с половиной лет, начальнику межрайонного отдела судебных приставов Жанне Алпаровой - семь.

Пятеро рабочих, проводивших кровельные работы, получили от четырех с половиной до шести с половиной лет.

Одиннадцать обвиняемых будут отбывать наказание в колониях общего режима, Каекин - в колонии строгого режима.

(2015)|Фото:

По данным следствия, причиной трагедии послужило то, что здание, не предназначенное для использования в качестве торгового центра, длительное время эксплуатировалось без соответствующего разрешения, с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности.

Также причиной обрушения конструкций в зоне, расположенной до деформации шва здания, стало воздействие на них высоких температур в результате пожара. На конструкциях здания отсутствовало обязательное огнезащитное покрытие.

Кроме того, согласно выводам строительно-технической экспертизы, ТК "Адмирал" не мог соответствовать требованиям, предъявляемым к торговым объектам: строительные работы на нем еще не были завершены; объект по своему техническому оснащению и объемно-планировочным параметрам не соответствовал требованиям, предъявляемым СНиП к объектам торгового назначения; несущие конструкции металлических ферм должны были иметь сплошное покрытие специальными защитными составами, увеличивающими их огнестойкость.

Автоматическая установка пожаротушения находилась в технически неисправном состоянии.

Материальный ущерб, причиненный потерпевшим физическим лицам составляет 1,5 млрд руб.; юридическим лицам - 2,9 млн руб. Потерпевшие предъявили требования о возмещении им морального вреда на сумму 11,27 млрд руб.

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Суд вынес приговоры виновникам пожара в ТЦ "Адмирал"

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Теги: адмирал, пожар, казань



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