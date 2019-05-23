В Зауралье пьяный мужчина угрожал полицейским зарезать себя бритвой, а потом начал кусаться

17 мая в Макушино полицейские на улице остановили пьяного мужчину. Когда составляли протокол, буян достал лезвие бритвы и пригрозил правоохранителям, что если они его не отпустят, он наложит на себя руки.

После этого он еще и укусил одного из сотрудников полиции, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Затем мужчину доставили в больницу для прохождения медосвидетельствования на алкоголь - там он еще раз укусил полицейского, пытался драться, и ругался матом.

Сейчас гражданин ждет суда в СИЗО.