19 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Игра престолов (2017) | Фото:youtube.com

В "Игре престолов" насчитали 6887 смертей. Большая часть из них – в двух последних сезонах

Издание The Washington Post посчитало, сколько всего смертей было в сериале "Игры престолов". Оказалось – 6887 смертей за все восемь сезонов. Причем с каждым сезоном кровожадность авторов росла, можно сказать, в геометрической прогрессии.

Самый первый график красочного лонгрида показывает, что резкий рост смертей начался в последних двух сезонах. В первом сезоне было 59 смертей, в последнем – 4548.

Названы также самые смертоносные локации. В Винтерфелле погибли 3709 существ (в общий список погибших авторы исследования включают и животных, и зомби под управлением белых ходоков), в Королевской гавани – 1357, за Стеной – 1092, в Меерине – 154, Золотая дорога в Вестероссе – 116.

Среди самых распространенных причин смерти – убийство животными (а именно – драконом) – 1756, магия – 1244 (к магии авторы относят и действия белых ходоков, действия направляемой ими армии зомби), холодное оружие унесло жизни 801 существа, 307 сгорели или взорвались, 209 застрелены из луков или арбалетов.

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В "Игре престолов" насчитали 6887 смертей. Большая часть из них – в двух последних сезонах

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Теги: игра престолов, смерть, статистика, последний сезон



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