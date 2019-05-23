В "Игре престолов" насчитали 6887 смертей. Большая часть из них – в двух последних сезонах

Издание The Washington Post посчитало, сколько всего смертей было в сериале "Игры престолов". Оказалось – 6887 смертей за все восемь сезонов. Причем с каждым сезоном кровожадность авторов росла, можно сказать, в геометрической прогрессии.

Самый первый график красочного лонгрида показывает, что резкий рост смертей начался в последних двух сезонах. В первом сезоне было 59 смертей, в последнем – 4548.

Названы также самые смертоносные локации. В Винтерфелле погибли 3709 существ (в общий список погибших авторы исследования включают и животных, и зомби под управлением белых ходоков), в Королевской гавани – 1357, за Стеной – 1092, в Меерине – 154, Золотая дорога в Вестероссе – 116.

Среди самых распространенных причин смерти – убийство животными (а именно – драконом) – 1756, магия – 1244 (к магии авторы относят и действия белых ходоков, действия направляемой ими армии зомби), холодное оружие унесло жизни 801 существа, 307 сгорели или взорвались, 209 застрелены из луков или арбалетов.