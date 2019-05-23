19 Сентября 2020
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промышленное производство, промпроизводство, завод, Уралвагонзавод, искры, производство вагонов (2019) | Фото: Накануне.RU

Росстат показал промышленный оптимизм. Независимые оценки разошлись с официальными

В апреле промышленное производство в России продемонстрировало рекордный за два последних года рост. Если верить данным Росстата, в годовом выражении индекс вырос на 4,9% с мартовских 1,2%. Между тем независимые оценки говорят об "околонулевом" росте отраслей, а по некоторым подсчетам динамика и вовсе отрицательная. Оптимизм Росстата на этот раз удивил даже правительственных кураторов ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.
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Рост индекса в апреле обеспечили обрабатывающие производства, выпуск продукции там увеличился на 4,7% после 0,3% в марте. Добыча полезных ископаемых росла на 6% в годовом выражении, в энергетике после сокращения на 1,5% в марте выработка увеличилась на 1%.

В сырьевом секторе, как следует из отчета, резко увеличились добыча нефти (плюс 7,4%) и газа (на 16%). Последний пункт вызвал вопросы у Минэкономразвития, глава ведомства Максим Орешкин заявил журналистам, что ждет разъяснений Росстата. "Нас тоже эти данные удивили. Понятно, что там в общей цифре роста - это не такое большое изменение, даже без этих данных мы показываем... рост был бы больше 3% по этому показателю. Здесь будем ждать только объяснение от Росстата, возможно будут какие-то корректировки", - приводит его слова RNS.

Основной вклад в улучшение динамики промышленного производства в апреле внесли обрабатывающие отрасли. Высокие темпы роста продемонстрировали пищевики (12%-17%), химическая промышленность и пластмассы (13,8%-21,3%), производство строительных материалов (в интервале от 20% до 42% по разным позициям), электрооборудования (компьютеры - 40,7%, электродвигатели - в 2,3 раза), специализированного транспорта (бульдозеры - плюс 60%, автобусы - 54,5%, вагоны грузовые - 22,7%). Одновременно с этим слабо сработали такие крупные отрасли как черная металлургия (чугун -3,5%, прокат -4,1%, трубы бурильные -10,9%), цветная металлургия (алюминий первичный -14%), отмечает аналитик "Промсвязьбанка" Денис Попов.

"Хорошие данные по росту промышленного выпуска в апреле частично нивелируют недавний негатив от слабой статистики реального ВВП за первый квартал, он увеличился на 0,5% год к году. Уверенность в устойчивости цикла экономического роста в России усиливается, но ввиду повышенной волатильности роста в обработке улучшать прогноз роста выпуска пока преждевременно. Сейчас прогноз на 2019 г. 1,9%", - отмечает он.

вагоны, производство вагонов, завод, Уралвагонзавод, рабочий, сварщик, искры(2019)|Фото: Накануне.RU

Данные Росстата за предыдущие месяцы расходились с оценкой выпуска, которую давали независимые аналитики. Так, в марте рост индекса ИПЕМ-производство (основывается на косвенном интегральном показателе, который отличается высокой достоверностью - потреблении электроэнергии) практически остановился - он прибавил всего 0,1% к марту 2018-го. Эксперты говорили о возможном исчерпании ресурсов для дальнейшего подъема. Спрос за тот же период вырос только на 1%, в отраслевом разрезе рост спроса продолжался только в добывающем сегменте - предпосылок для рывка обработки эксперты не видели.

Динамика промышленного производства не ясна: одни оценки указывают на рост, другие – на снижение. В первом квартале, по данным Росстата, промпроизводство показало рост на 1,4%, в том числе в обрабатывающих отраслях – на 2,8%. Альтернативные цифры Института "Центр развития" НИУ ВШЭ позволяют говорить о слабом потребительском спросе и неустойчивой динамике промышленного производства. Сводный опережающий индекс (СОИ), созданный институтом, свидетельствует об увеличении риска экономического спада в России.

Альтернативная оценка динамики промышленности, указывает, напротив, на снижение промышленного производства в первом квартале на 0,9%, в том числе в обрабатывающих отраслях – на 1,5%. Предварительные оценки промпроизводства не позволяют сделать однозначного вывода о росте или снижении в этом виде деятельности. Впрочем, если ориентироваться на темпы роста год к году, то обе методики оценки указывают на примерно 2% роста промышленности в целом и примерно 1,5% роста обрабатывающих производств. При этом если брать за основу альтернативный индекс, то динамика базовых видов экономической деятельности предстает еще более депрессивной: - 0,6% к предыдущему кварталу и -0,1% год к году", - приводят свою оценку аналитики.

Эксперты предполагают, что рост промышленности в апреле может носить разовый характер. Аналогичный скачок - на 4,1% год к году - был в феврале, но позже рост промпроизводства замедлился. Однако на этот раз промышленность может получить поддержку за счет реализации инфраструктурной части нацпроектов, предполагают аналитики Sberbank CIB: "В последние месяцы динамика в промышленности отличалась довольно высокой волатильностью, что вызывает некоторые вопросы относительно качества статистики и потенциально может привести к пересмотру оценок в будущем. Пока рано говорить о том, был ли апрельский рост однократным явлением или разворотом тенденции, но мы по-прежнему ожидаем, что динамика в промышленности получит поддержку за счет увеличения госрасходов на инфраструктурные проекты".

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Росстат показал промышленный оптимизм. Независимые оценки разошлись с официальными

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Теги: промышленное производство, Росстат, рост промышленности, НИУ ВШЭ,



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