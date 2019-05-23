Пресс-секретарем губернатора Челябинской области станет чиновник из Озерска
Пресс-секретарем губернатора Челябинской области станет начальник информационно-аналитического отдела горсобрания ЗАТО Озерск Сергей Зюсь.
Предполагается, что к своим обязанностям он приступит уже на следующей неделе.
Сам Сергей Зюсь от комментариев воздержался, отметив, что в настоящий момент нет официальных документов о назначении.
"Комментировать пока преждевременно", - подчеркнул он в разговоре с Накануне.
Напомним, на прошлой неделе Алексей Текслер освободил от должности и уволил с госслужбы заместителя руководителя аппарата губернатора Челябинской области — начальника управления пресс-службы и информации правительства региона Дмитрия Федечкина.
Федечкин рассказал, что это его "собственное решение и искреннее личное желание, о котором уведомил врио губернатора практически сразу после его назначения".
Управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области возглавила пресс-секретарь областного минздрава Мария Хворостова.