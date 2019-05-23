19 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2019) | Фото: Накануне.RU

Пресс-секретарем губернатора Челябинской области станет чиновник из Озерска

Пресс-секретарем губернатора Челябинской области станет начальник информационно-аналитического отдела горсобрания ЗАТО Озерск Сергей Зюсь.

Предполагается, что к своим обязанностям он приступит уже на следующей неделе.

Сам Сергей Зюсь от комментариев воздержался, отметив, что в настоящий момент нет официальных документов о назначении.

"Комментировать пока преждевременно", - подчеркнул он в разговоре с Накануне.

Напомним, на прошлой неделе Алексей Текслер освободил от должности и уволил с госслужбы заместителя руководителя аппарата губернатора Челябинской области — начальника управления пресс-службы и информации правительства региона Дмитрия Федечкина.

Федечкин рассказал, что это его "собственное решение и искреннее личное желание, о котором уведомил врио губернатора практически сразу после его назначения".

Управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области возглавила пресс-секретарь областного минздрава Мария Хворостова.

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Пресс-секретарем губернатора Челябинской области станет чиновник из Озерска

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Теги: Сергей Зюсь, пресс-секретарь,



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