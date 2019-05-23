Телеведущий Соловьёв опять "гонит чертей". На этот раз из социологов ВЦИОМ

Телеведущий Владимир Соловьев, собиравшийся "изгонять бесов" из жителей Екатеринбурга, прокомментировал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения(ВЦИОМ) по поводу строительства храма святой Екатерины в столице Среднего Урала, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Соловьёв в своей передаче на "Вести FM" (информационное шоу "Полный контакт" ) назвал этот опрос "гигантской ошибкой".

"Я вот смотрю на всё происходящее и понимаю, что вчера была совершена гигантская ошибка, - рассуждает ведущий. - Я считаю, что давно власть не совершала таких ошибок. И я здесь абсолютно на стороне епархии и считаю, что комментарии епархии исследования ВЦИОМ… Я говорил вчера с господином Фёдоровым (ВЦИОМ), он подтвердил, что подавляющее большинство жителей за храм, но гигантское число жителей, тоже подавляющее, считают, что храм должен быть в другом месте, а это место неудачное".

Соловьёв назвал работу социологов "классикой манипулятивного опроса", а выступавших за сохранение сквера у Театра драмы "навальнятами и им подобными, которые сейчас празднуют победу", предрёк открытие ящика Пандоры, поскольку "в стране вообще ничего никто никогда не сможет так просто строить, потому что подорвано доверие к самой процедуре местных согласований".

Напомним результаты опроса, которые так возбудили журналиста:

18% жителей Екатеринбурга выступают против строительства собора в городе;

7% считают, что храм должен быть построен в сквере у театра драмы в соответствии с первоначально разработанным проектом;

14% считают, что этот храм можно построить в сквере у театра драмы, но при условии корректировки проекта с учетом мнения горожан;

58% считают, что храм должен быть построен в другой части города.

"Теперь достаточно выйти энному количеству бесноватых бросать камни, вести несанкционированные действия, как тут же включается задняя скорость, говорят: «Ой! А давайте сейчас приедет ВЦИОМ», – ВЦИОМ будет что-то мерить, при этом никакой роли не играет, что ВЦИОМ померит. Например, скажет, что давайте другое место – на другом месте будет та же самая история", – продолжает "гнать бесов" телеведущий выражая надежду, что власти не станут отпускать и извиняться перед задержанными участниками протестных акций в Екатеринбурге.

Отметим, что ранее Соловьев "попался" на фейковую новость агентства "Панорама" о том, что по заказу "Ельцин-центра" к месту проведения бессрочного митинга против строительства храма на двух грузовых автомобилях привезли палатки, полевые кухни, предметы первой необходимости и пайки. В ЕЦ эту новость опровергли, однако Соловьев успел растиражировать сообщение.