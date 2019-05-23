Недалеко от Ханты-Мансийска тлеет мусорный полигон

В Югре пожарные тушат тлеющий мусорный полигон коммунальных отходов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Площадь тления составляет около 500 кв. м., высота свалки примерно пять-шесть метров. Тушением мусорной свалки занимаются сотрудники полигона и дорожных служб.

"Сам объект находится на межнаселенной территории. Единица авиаохраны в составе шести человек, а также наша единица караулят, чтобы не загорелся лес. На тушении полигона задействованы силы самого предприятия. Работают три экскаватора, бульдозер, восемь грузовиков, перевозящих груз, восемь водовозок", - сообщили в ГУ МЧС России.

Отметим, что сам полигон находится в 15 километрах от Ханты-Мансийска и в восьми - от населенного пункта Шапши.