Кому укажут на выход? Текслер начал "трясти" власть до выборов

В ближайшее время в отставку с постов могут быть отправлены заместители челябинского губернатора Руслан Гаттаров, Евгений Редин, руководитель аппарата губернатора и правительства области Евгений Голицын. Об этом открыто говорят все инсайдеры, более того, в управленческом аппарате медиаблока начата (и, видимо, будет продолжена) серьезная перезагрузка и наполнение новыми людьми. Чего ждать в ближайшее время и кто готовится занять места уходящих – в материале Накануне.RU.

Отставка Гаттарова, занимавшего посты в Совете Федерации от Челябинской области (2010-2014 гг.), а пять лет назад занявшего пост заместителя губернатора и курировавшего вопросы экономического развития, вообще-то давно казалась многим предрешенной. Несмотря на провал практически по всем направлениям (от создания на Южном Урале территорий опережающего социально-экономического развития – ТОСЭР до подготовки к саммитам ШОС и БРИКС и даже до создания технопарков и пр.), в команде экс-губернатора Бориса Дубровского позиции Гаттарова казались непоколебимыми. Даже появление уголовного дела в отношении подчиненных вице-губернатора летом прошлого года несильно сказалось на судьбе бывшего "молодогвардейца". Экс-губернатор Дубровский просто урезал ему часть полномочий (некритично) и тот продолжил заниматься привычными делами, то есть организацией различных бизнес-форумов для "привлечения инвестиций", развитием цифровой среды, подготовкой к созданию "наследия саммитов ШОС и БРИКС" в Челябинске. Беда в том, что за широко разрекламированными прожектами, которые Гаттаров навязывал своему бывшему шефу и общественности, ровным счетом ничего не стояло и не стоит. О результатах подготовки Челябинска к проведению саммитов мы недавно писали здесь.

Разумеется, сваливать все огрехи и провалы только на Гаттарова и его деятельность по данному вопросу никто не собирается, но с другой стороны, свою зону ответственности, по мнению многих наблюдателей, он провалил. Точно так же, как и привлечение инвестиций в регион, тем более огромный пласт работы по созданию и функционалу ТОСЭР. На бумаге, возможно, все выглядит и неплохо – документы подписаны, экономические зоны созданы, беда только – работают они, в основном, именно что в бумагах и отчетах чиновников.

Изначально даже вопросов к назначению Руслана Гаттарова, вообще-то не имеющего ни серьезного опыта работы в сфере экономики, ни соответствующего образования, было много. Единственным разумным объяснением появления этого человека на указанных постах (сначала – сенатора, затем – заместителя губернатора в ключевых сферах) могло бы служить прошлое функционера "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР), то есть связи в каких-то московских кабинетах и близость команды "молодогвардейцев" к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Кстати, на короткое время Гаттаров заменял в качестве руководителя российской МГЕР нынешнего главу исполкома "Единой России" Андрея Турчака. Так что о московских связях Гаттарова говорили и говорят не на пустом месте…

Пришедший на смену Дубровскому врио губернатора Алексей Текслер вынужден затеять чистку. И самым логичным шагом в этой связи будет избавление от наиболее одиозных личностей из окружения прежнего руководителя губернии, часть перестановок на ключевых постах уже проведена. Например, из руководства государственной "Южно-Уральской корпорации строительства и ипотеки" (ЮУ КСЖИ) убрана ближайший сподвижник прежнего губернатора Наталья Салеева. На "хозяйстве" оставлен ее заместитель, что кажется вынужденной и временной мерой.

Политолог Александр Подопригора указывает, что, видимо, в ближайшие дни произойдут отставки первого вице-губернатора Евгения Редина и руководителя аппарата Евгения Голицына. Выходца из Магнитогорска и ММК Редина, по данным политолога, заменят на действующего члена Совета Федерации Ирину Гехт, замены второму пока не прослеживается. По крайней мере, с высокой долей вероятности этот пост может занять "не-челябинец", а кто-то со стороны. "Это самое настоящее "внешнее управление" регионом. Не скажу, что это принципиально неправильно, но чувство меры уже должно давать о себе знать", - отмечает Подопригора.

Отметим, что все пока выглядит логично и предсказуемо, тем более что отставки Текслер анонсировал буквально сразу, в ходе своей первой в качестве врио губернатора пресс-конференции. Тогда же он осторожно, но вполне ясно дал понять, что "рысаков" в свою команду, с которой пойдет на выборы, будет приглашать не только из местной "конюшни". Напомним, что в конце апреля после недельного изучения дел на месте тихо и спокойно Текслер назначил себе первого заместителя – Виктора Мамина. С которым знаком еще по работе в Норильске, затем в федеральном Минэнерго. Примечательно, что о скорой отставке как Редина, так и Голицына можно было догадаться уже тогда – в большой части функционал обоих отошел как раз Мамину.

А экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, которого Дубровский после бесславной отставки с поста руководителя города спрятал под свое крыло в качестве "советника", Алексей Текслер попросту уволил. И то сказать – от таких "советников" чего угодно можно ждать, вплоть до уголовных дел…

Кстати, Челябинску и челябинцам, видимо, стоит ждать очередной смены власти в городе, ибо по всем признакам Владимир Елистратов, который сменил Тефтелева, явно пришелся не ко двору в команде (скорее всего) будущего губернатора. Сами челябинцы, заметим, также не в восторге от блеклого и не харизматичного чиновника Елистратова, начавшего свою деятельность с сомнительной фразы "вы давно были в Париже"?

Низкие рейтинги, общее неудовольствие оставленным руководить Челябинском Елистратовым, "завалы" в городе по неухоженности и мусору не оставляют шансов нынешнему главе усидеть в своем кресле. Вопрос лишь, когда Текслер и его команда подберет адекватную кандидатуру на данный пост, кое-какие фамилии уже назывались.

Наверное, по кандидатуре Егора Ковальчука есть вопросы, но, во-первых, они решаются в рабочем порядке, во-вторых, нет сомнений, что у врио губернатора имеются и другие кандидатуры на данный пост. Повторимся – смена власти в Челябинске – вопрос лишь времени и подбора соответствующего представлениям Текслера руководителя города-миллионника. Кадры Дубровского-Тефтелева будут безжалостно вычищены со временем…

Нельзя не сказать, кто в представлении врио губернатора будет проводить с ним избирательную кампанию, в целом, заметим, что пока решения и здесь выглядят выверенными и взвешенными. Ушедший в отставку пресс-секретарь прежнего губернатора Дмитрий Федечкин вроде как переезжает в соседнюю Свердловскую область, его должность может занять специалист из закрытого Озерска Сергей Зюсь. Он известен прежде всего тем, что несколько предыдущих лет работал в качестве пресс-секретаря в постоянном стрессовом режиме, когда претензии силовиков возникали то к одному главе города атомщиков, то к другому. Чтобы не погружаться дополнительно в эту объемную тему, просто напомним, что на протяжении 2011-2015 гг. сотрудники регионального ФСБ просто не "вылазили" из Озерска, был осужден глава Евгений Тарасов и ряд других чиновников. Потом претензии возникали к новому главе администрации (до того – полковнику ФСБ!) Александру Калинину, но вроде бы все обошлось.

Сергей Зюсь как раз некоторое время сопровождал в СМИ деятельность Калинина, по каким причинам Алексей Текслер разглядел в Зюсе своего пресс-секретаря – судить не беремся. Скорее всего, это опять что-то еще со времен работы Текслера в Минэнерго….

Наконец, работу управления пресс-службы в целом губернаторской команды возглавит в администрации местный специалист Мария Хворостова, до этого прекрасно выстроившая коммуникации на посту руководителя пресс-службы областного минздрава.

А вот "человека Гаттарова" и в целом "молодогвардейской" команды на посту руководителя Областного ТВ Олега Дубровина, не без скандала занявшего пост в прошлом году, на минувшей неделе "задвинули". Судя по сигналам, никто об этом плакать на телевидении, для которого общественник Дубровин был "чужаком", плакать не станет. Другое дело, что и о пришедшем ему на смену Олеге Гербере подчиненные знают пока немного. Гербер вообще не из Челябинской области, человек, назначенный "рулить" информационным ресурсом в очень ответственный и непростой момент, так что здесь, как говорится, должно пройти время.

"Телеграм-каналы полны какой-то информации об отставках, назначениях и так далее, при том, что часть этих самых ТГ расположена в самом здании администрации губернатора. Я бы точно сейчас не стал делать каких-то далеко идущих выводов и прогнозов, думаю, реальной информацией о грядущих заменах в команде обладают лишь Текслер и его заместитель Мамин. Но они телеграм-каналов не ведут", - комментирует ситуацию представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Челябинской области Андрей Лавров.

Остается добавить, что по слухам губернаторскую кампанию Алексея Текслера ведут приглашенные со стороны технологи и специалисты, местные силы и люди если и приглашаются, то для разовых консультаций и действий. Курирует сентябрьскую кампанию Текслера как раз, по-видимому, Виктор Мамин, который пока предпочитает действовать сугубо непублично. На неделе Текслер определился-таки с форматом выборов в Челябинскую городскую думу, что, с одной стороны, может стимулировать дальнейшие кадровые перестановки, с другой – появление новых членов в команде врио губернатора.