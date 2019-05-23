На Южном Урале будут судить жителя Казахстана, который стал виновником гибели пяти человек в аварии на трассе

В Челябинске будут судить 23-летнего гражданина Казахстана. Мужчина обвиняется в гибели пяти человек.

В конце ноября прошлого года он за рулем неисправного автопоезда в составе фуры и прицепа в Каслинском районе региона потерял контроль за движением - прицеп оторвался и выехал на встречную полосу, где врезался в три машины, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В результате аварии двое водителей и трое пассажиров от полученных телесных повреждений скончались, еще одному водителю причинен легкий вред здоровью.