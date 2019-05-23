Партия Моди одержала победу на парламентских выборах в Индии

Президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с победой его партии на всеобщих парламентских выборах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Его партия "Бхаратия джаната парти" одержала убедительную победу на состоявшихся выборах.

В поздравительной телеграмме глава государства подтвердил готовность к продолжению плодотворных личных контактов Моди и совместной работы в рамках двустороннего сотрудничества и международных делах.

"Убежден, что и далее в качестве премьер-министра Индии Вы будете способствовать укреплению многовековой дружбы между нашими народами, всемерному развитию особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии", – говорится в телеграмме.