Пьяный тюменец "отметил" увольнение массовой аварией

В Тюмени водитель устроил массовую аварию после того, как "отметил" увольнение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления ГИБДД.

ДТП случилось вечером 22 мая. Возле дома №111 по улице 50 лет Октября столкнулись "Форд Эксплоуер" и "МАЗ", от удара один из автомобилей отбросило на "ВАЗ-21093".

По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости 43-летним водителем "Форда". Он был пьян – алкотестер показал 1,23 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автомобилист объяснил, что отмечал увольнение с работы.