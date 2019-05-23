Пожар у оборонного завода "Рубин" в Подмосковье потушен

Пожар у оборонного завода "Рубин" в Подмосковье полностью потушен.

Напомним, сообщалось, что из-за жары на солнце взорвалась магниевая стружка в контейнере рядом с одним из цехов. Позже стало известно, что на самом деле горит свалка за территорией предприятия.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Московской области, сегодня в 11 часов 30 минут поступил сигнал о возгорании мусора на открытой площадке Западной промзоны в Балашихе на шоссе Энтузиастов. Площадь возгорания составила 25 кв.м. Уже в 11 часов 46 минут пожар был полностью ликвидирован.

Как уточнили в ведомстве, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.