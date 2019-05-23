19 Сентября 2020
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Наука и техника В России
Ту-134 (2013) | Фото: Накануне.RU

Роскосмос продолжает эксплуатацию самолетов Ту-134

Роскосмос, как и ряд других министерств и ведомств России, продолжают эксплуатацию самолетов Ту-134.

В пресс-службе госкорпорация назвали не соответствующими действительности сообщения о том, что эксплуатация легендарного самолета прекращена.

Полеты на Ту-134 осуществляются в интересах предприятий ракетно-космической отрасли, уточнили в Роскосмосе.

Ранее авиакомпания "Алроса" – последний эксплуатант этого типа самолета – объявила о последних рейсах борта RA-65693 (он принадлежит к серии Ту-134Б – модернизированная версия, производство которой велось в первой половине 80-х).

Заключительный пассажирский рейс самолет совершил 20 мая по маршруту Иркутск – Мирный, а затем он направился в Музей истории авиации новосибирского аэропорта Толмачево, где присоединится к Ту-154М, известному как "Ижма".

Как отмечает Regnum, в настоящее время самолет Ту-134 продолжает эксплуатироваться авиакомпаниями Сирии, Судана, КНДР.

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Роскосмос продолжает эксплуатацию самолетов Ту-134

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Теги: роскосмос, ту-134



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