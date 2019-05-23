Forbes назвал самых богатых российских наследников

Журнал Forbes составил список самых богатых российских наследников. Всего в списке 48 представителей второго поколения, но собственно семей меньше – многие российские миллиардеры имеют двух детей и больше, между ними и придется делить наследство. Всего детки 20 "форбсов" унаследуют $238 млрд. Издание отмечает, что не учитывало супружеские доли и заявления бизнесменов о передаче состояния в другие руки. Например, Владимир Потанин в свое время говорил, что направит состояние на благотворительность, а не завещает его детям.

Первое место в рейтинге занял единственный сын Вагита Алекперова ("Лукойл") Юсуф - $21,8 млрд, собственно, все деньги отца.

На втором месте дети Леонида Михельсона ("Новатэк") – дочь Виктория и родившийся в 2015 году сын. Им может достаться по $12,2 млрд.

Третье место у трех детей Владимира Лисина (НЛМК) – Дмитрия, Юрия и Анастасии – по $7,6 млрд на каждого.

Также в рейтинге дети Искандера Махмудова, Геннадия Тимченко, Андрея Мельниченко, Виктора Вексельберга, Андрея Козицына, Леонида Федуна, Виктора Рашникова и др. Замыкает рейтинг сын уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского Александр – он может унаследовать $2,3 млрд.