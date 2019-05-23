19 Сентября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
заяц, безбилетник, пассажир, общественный транспорт (2019) | Фото: Типичная Москва

Депутаты заксобрания Прикамья снизили штрафы для "зайцев"

Депутаты заксобрания Пермского края единогласно поддержали поправки в законопроект об увеличении штрафа за безбилетный проезд, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект был рассмотрен во втором чтении на сегодняшнем заседании регионального парламента. Депутаты приняли решение снизить штрафы за безбилетный проезд с 1000 руб. до 500 руб. за однократное нарушение и с 2000 до 1000 руб. за многократный проезд.

"На мой взгляд, это правильно, так как при средней зарплате в 15 тыс.руб. во многих территориях такие штрафы неподъьемны. Тем более, мы понимаем, что эти штрафы ударят по социально незащищенным слоям населения (студентам, безработным, лицам с минимальным уровнем зарплаты). К тому же минтранс на рабочей группе не смог предоставить обоснования предложенного ими размера штрафа. Напомню он в 50 раз превышает стоимость билета в общественном транспорте в Перми. Поэтому коллеги меня и поддержали и установили компромиссный размер штрафа", - заявил автор поправок депутат Александр Григоренко.

заяц, безбилетник, пассажир, общественный транспорт(2019)|Фото: Типичная Москва

При этом он подчеркнул, что принятые поправки не отменяют необходимости наведения порядка в сфере общественного транспорта.

Напомним, в первом чтении проект был рассмотрен на апрельском заседании краевого заксобрания.

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Депутаты заксобрания Прикамья снизили штрафы для "зайцев"

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Теги: Александр Григоренко, штраф, безбилетник, плата за проезд, закон, поправка, заяц



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