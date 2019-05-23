В Омске участок недостроенного метро затопят – на "сухую" консервацию нет денег

Пока в Екатеринбурге горожане переживают, что никогда не дождутся второй ветки метро, в Омске (население 1,1 млн) консервируют недостроенную первую ветку. Причем на часть этих работ нет денег в областном бюджете, поэтому региональные власти приняли решение просто затопить участок – от станции "Рабочей" до станции "Маршала Жукова". Его зальют специальной водой с добавлением щелочи и растворов.