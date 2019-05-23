Фонду Варламова удалось собрать денег на реставрацию тюменского дома с резными воротами

19 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область Уральский ФО
дом с резными воротами (2019) | Фото: Фонд сохранения исторического наследия Внимание

Фонду Варламова удалось собрать денег на реставрацию тюменского дома с резными воротами

Фонд сохранения исторического наследия "Внимание", учрежденный фондом городских проектов Ильи Варламова и Максима Каца, завершил сбор средств на восстановление дома с резными воротами, расположенного в Тюмени, по адресу ул. Льва Толстова, 5, передает корреспондент Накануне.RU.

Необходимую сумму - 43 тыс. 734 руб. удалось собрать меньше, чем за месяц - о сборе средств было объявлено 2 мая 2019 г. Деньги пойдут на изготовление дымника, покупку материалов и инструментов для волонтеров, которые займутся восстановлением дома.

Напомним, фасад, крышу и ворота дома очистят от старой краски и заново покрасят в соответствии с новым цветовым решением, которое выделит резьбу и другие элементы. Вместо забора из профнастила будет построен деревянный забор. Также в рамках реставрации будут отремонтированы водостоки. Кроме того, кузнецы создадут копию ранее разрушившегося дымника.

Как отмечают в фонде культурного наследия, дом построен в 1950 г. мастерами, "которые еще помнили старую школу резьбы и кузнечного дела. Он выделяется искусным декором и необычными водостоками, что было редкостью для послевоенного времени".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Фонду Варламова удалось собрать денег на реставрацию тюменского дома с резными воротами

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дом с резными воротами, реставрация, сбор средств



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.05.2019 21:12 Мск Фонд урбаниста Варламова собирает деньги на восстановление тюменского памятника культуры

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети