Фонду Варламова удалось собрать денег на реставрацию тюменского дома с резными воротами

Фонд сохранения исторического наследия "Внимание", учрежденный фондом городских проектов Ильи Варламова и Максима Каца, завершил сбор средств на восстановление дома с резными воротами, расположенного в Тюмени, по адресу ул. Льва Толстова, 5, передает корреспондент Накануне.RU.

Необходимую сумму - 43 тыс. 734 руб. удалось собрать меньше, чем за месяц - о сборе средств было объявлено 2 мая 2019 г. Деньги пойдут на изготовление дымника, покупку материалов и инструментов для волонтеров, которые займутся восстановлением дома.

Напомним, фасад, крышу и ворота дома очистят от старой краски и заново покрасят в соответствии с новым цветовым решением, которое выделит резьбу и другие элементы. Вместо забора из профнастила будет построен деревянный забор. Также в рамках реставрации будут отремонтированы водостоки. Кроме того, кузнецы создадут копию ранее разрушившегося дымника.

Как отмечают в фонде культурного наследия, дом построен в 1950 г. мастерами, "которые еще помнили старую школу резьбы и кузнечного дела. Он выделяется искусным декором и необычными водостоками, что было редкостью для послевоенного времени".