Черчесов "отцепил" от сборной России защитника "Урала" Меркулова

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и его штаб определились с итоговым списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, всего в нем значится 30 человек. Это вратари Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Сергей Песьяков ("Ростов") и Антон Шунин ("Динамо" М); защитники Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия ("Спартак" М), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир" Турция), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Егор Сорокин ("Рубин"), Марио Фернандес (ЦСКА) и Евгений Чернов ("Ростов"); полузащитники Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба - "Арсенал"), Дмитрий Баринов, Алексей и Антон Миранчуки (все - "Локомотив"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако" Франция), Роман Зобнин ("Спартак" М), Алексей Ионов ("Ростов") и Магомед Оздоев ("Зенит"); нападающие Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав" Чехия), Федор Смолов ("Локомотив") и Федор Чалов (ЦСКА).

Как уточнили в РФС, в списке игроков еще возможны изменения. Подготовку к матчам сборная начнет 30 мая в Новогорске.

Стоит отметить, что в итоговом составе отсутствует защитник "Урала" Михаил Меркулов, который был в расширенном списке Черчесова. Накануне команда из Екатеринбурга проиграла в финале Кубка России московскому "Локомотиву".