В учебных заведениях Екатеринбурга могут ввести курс про храм св.Екатерины

В ссузах и вузах Екатеринбурга предлагают провести презентацию храма, передает корреспондент Накануне.RU.

Представитель православной молодёжи на встрече с главой города Александром Высокинским предложил проводить в средних и высших образовательных учреждениях курс на тему строительства храма святой Екатерины. По его словам, молодёжь недостаточно информирована. Также активисты возмущены работой СМИ.

Глава Екатеринбурга лишь добавил, что ректоры будут не против такой инициативы. "Надо выходить и делать", - добавил Высокинский.

Также православные активисты требуют создать общественный совет, который будет информировать горожан о строительстве храма.