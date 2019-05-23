19 Сентября 2020
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Utair ЮТэйр самолет (2017) | Фото: utair.ru

Борт "ЮТэйр", летевший из Санкт-Петербурга в Сургут, экстренно сел в Сыктывкаре

"Боинг-737" авиакомпании "ЮТэйр", летевший из Санкт-Петербурга в Сургут, экстренно сел в Сыктывкаре, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Самолёт приземлился в Сыктывкаре вечером 22 мая. На борту сработал сигнал о технической неполадке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика. Посадка прошла в штатном режиме. Пассажиров пересадили на рейс в столицу, откуда в 10.30 23 мая они улетели в Сургут.

"На время ожидания пассажирам была предоставлена гостиница, еда и напитки", - добавили в компании.

Напомним, в последнее время "ЮТэйр" часто фигурирует в подобных хрониках. В частности, перевозчика дважды оштрафовали: за задержку рейса Курган - Москва и отказ пустить на борт четверых пассажиров.

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Борт "ЮТэйр", летевший из Санкт-Петербурга в Сургут, экстренно сел в Сыктывкаре

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Теги: ЮТэйр, Боинг-737



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