19 Сентября 2020
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Образование Свердловская область В России
посёлок Рудный, школа номер 34 (2019) | Фото: Накануне.RU

"Случилось, достучались!" Госдума начала рассматривать закон "о первоклашках"

Депутат думы Екатеринбурга, автор "замороженного" на два года законопроекта, который уже получил неформальное название "о первоклашках", Дмитрий Сергин отреагировал на инициативу Государственной думы, которая начала рассматривать законопроект, предлагающий дать детям, проживающим в одной семье и имеющим общее место жительство, преимущественное право на приём в начальную школу, если в государственной и муниципальной образовательной организации обучаются их братья и сестры, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Случилось, достучались! – ликует Сергин в социальных сетях. - Появилась реальная надежда что "первоклассный" закон, который обсуждается в Екатеринбурге уже два года, все же заработает".

Напомним, что документ, содержавший аналогичные предложения, народный избранник пытался внести в Законодательное собрание Свердловской области, но идею забраковали региональные парламентарии и прокуратура. В связи с этим представительный орган Екатеринбурга обратился в Госдуму во время его недавней встречи федеральных парламентариев с местными депутатами.

Сергин отметил, что теперь "не нужно будет атаковать сайт госуслуг или ночевать на пороге школы".

Поясним, что соответствующая поправка затрагивает статью 54 Семейного кодекса РФ, где предлагается закрепить право преимущественного приема детей на обучение в школе, в которой уже учатся их братья и сёстры.

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"Случилось, достучались!" Госдума начала рассматривать закон "о первоклашках"

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Теги: Госдума, дума Екатеринбурга, Павел Крашенинников, Дмитрий Сергин, Семейный кодекс, приём в школу



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Ранее 19.04.2019 10:59 Мск Депутат Госдумы пообещал преференции при зачислении будущим первоклашкам, у которых есть братья и сёстры

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