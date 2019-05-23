СМИ: у Егора Крида образовался долг перед налоговой в 300 тысяч рублей

У 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, возможно, возникли проблемы с налоговой.

Пока неизвестно, ушел ли все-таки Булаткин с лэйбла Тимати Black Star или вся скандальная история – очередной пиар. Вопросов больше, чем ответов, и не только у поклонников. Так, телеграм-канал Mash сообщает, что у федеральной налоговой службы есть финансовые претензии к артисту. Его, кстати, не могут пока найти.

А ищут в связи с рассмотрением сразу двух дел: за неуплату транспортного налога в размере 278 тыс. руб. (за автомобиль Гелендваген) и одельное производство – пени по долгу (около 30 тыс. руб.).

Отметим, что официального подтверждения информации (или опровержения) пока нет.