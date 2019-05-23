В Подмосковье разгорелся пожар у оборонного завода "Рубин"

В Подмосковье на оборонном заводе "Рубин" произошел взрыв, после которого начался сильный пожар, сообщает телеграмм-канал Baza.

По предварительным данным, из-за жары на солнце взорвалась магниевая стружка в контейнере рядом с одним из цехов.

При этом Mash со ссылкой на СМИ пишет, что на самом деле горит свалка за территорией предприятия. Площадь пожара - 25 кв. м., пожар локализован. По предварительным данным пострадавших нет.

В апреле прошлого года в подмосковной Балашихе на литейно-механическом заводе авиастроительной корпорации "Рубин" произошел мощный пожар со взрывами.