В Подмосковье разгорелся пожар у оборонного завода "Рубин"
В Подмосковье на оборонном заводе "Рубин" произошел взрыв, после которого начался сильный пожар, сообщает телеграмм-канал Baza.
По предварительным данным, из-за жары на солнце взорвалась магниевая стружка в контейнере рядом с одним из цехов.
При этом Mash со ссылкой на СМИ пишет, что на самом деле горит свалка за территорией предприятия. Площадь пожара - 25 кв. м., пожар локализован. По предварительным данным пострадавших нет.
В апреле прошлого года в подмосковной Балашихе на литейно-механическом заводе авиастроительной корпорации "Рубин" произошел мощный пожар со взрывами.