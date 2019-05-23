19 Сентября 2020
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взрыв на оборонном заводе &quot;Рубин&quot; (2019) | Фото: Baza

В Подмосковье разгорелся пожар у оборонного завода "Рубин"

В Подмосковье на оборонном заводе "Рубин" произошел взрыв, после которого начался сильный пожар, сообщает телеграмм-канал Baza.

По предварительным данным, из-за жары на солнце взорвалась магниевая стружка в контейнере рядом с одним из цехов.

взрыв на оборонном заводе "Рубин"(2019)|Фото: Baza

При этом Mash со ссылкой на СМИ пишет, что на самом деле горит свалка за территорией предприятия. Площадь пожара - 25 кв. м., пожар локализован. По предварительным данным пострадавших нет.

В апреле прошлого года в подмосковной Балашихе на литейно-механическом заводе авиастроительной корпорации "Рубин" произошел мощный пожар со взрывами.

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В Подмосковье разгорелся пожар у оборонного завода "Рубин"

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Теги: взрыв, рубин, завод



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Развитие сюжета:

Ранее 23.05.2019 12:29 Мск Пожар у оборонного завода "Рубин" в Подмосковье потушен

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