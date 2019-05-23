19 Сентября 2020
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Экономика В России
ремонт дороги знак (2011) | Фото:nakanune.ru

Невыполненные работы и искаженные отчетности: Счетная палата раскритиковала транспортные ведомства

Транспортные ведомства страны не справляются со своими проектами в срок и допускают ошибки в финансовых документах. Счетная палата РФ выявила нарушения при исполнении бюджета в сфере транспорта практически во всех федеральных агентствах: Росавиации, Росжелдоре, Росавтодоре, Росречморфлоте и Минтрансе. Аудиторы пришли к выводу, что главные распределители бюджетных средств транспортной отрасли не обеспечили выполнение федеральной адресной инвестиционной программы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Аудиторы выявили искажения в финансовых отчетностях Росавиации, Росжелдора и Росавтодора.

"Проверка Счетной палаты показала, что практически все главные распределители бюджетных средств транспортного сектора не обеспечили выполнение Федеральной адресной инвестиционной программы. Так, Росавтодор в 2018 г. ввел в эксплуатацию менее 234 км автодорог из запланированных 270,8 км и еще 46,8 км из объектов прошлых лет. Росжелдор постоянно переносит сроки реализации проектов – до сих пор не сдан ряд объектов за 2016 г.", – сообщили в СП РФ.

Росавиация не ввела в эксплуатацию 17 объектов строительства и реконструкции – это 74% от запланированных. Росморречфлот не реализовал 65% из заявленных на 2018 г. проектов и не завершил проектно-изыскательские работы по четырем объектам.

нарушения в сфере транспорта(2019)|Фото: audit.gov.ru

нарушения в сфере транспорта(2019)|Фото: audit.gov.ru

Минтранс не утвердил методику расчета целевых показателей и план мониторинга исполнения пилотной госпрограммы по развитию транспортной системы.

"Но основная проблема Федеральной службы по надзору в сфере транспорта – дебиторская задолженность по штрафам в рамках системы "Платон". В 2018 г. она выросла в 169 раз и составила по итогам года 4,43 млрд руб.", – заключили в СП РФ.

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Невыполненные работы и искаженные отчетности: Счетная палата раскритиковала транспортные ведомства

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Теги: счетная палата, росавтодор, росжелдор, минтранс, платон, росавиация



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