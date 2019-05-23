В Челябинске инспектора ДПС подозревают в получении взятки от водителя, лишенного прав

В Челябинске сотрудник ГИБДД подозревается в получении взятки.

По версии следствия, водитель, ранее лишенный прав, передал инспектору 30 тыс. руб. за несоставление в его отношении административного протокола, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Это преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по региону.

Полицейский признал вину, сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.