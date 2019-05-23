Ножи и коктейли "Молотова": в Астрахани задержали группу экстремистов

Двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края задержаны в Астрахани по подозрению в организации экстремистского сообщества.

Возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

Члены организованной группы, по данным следствия, придерживались "радикальных националистических взглядов, руководствовались мотивами идеологической и национальной ненависти и вражды".

В ходе обысков у подозреваемых обнаружили взрывчатые вещества, коктейли "Молотова", патроны, военную экипировку, ножи, фашистскую атрибутику, противогазы, а также пневматическое оружие.

Напомним, вчера во Владимирской области оперативники ликвидировали двух боевиков, которые ранее были заблокированы в жилом доме в Кольчугине.

Как сообщили в НАК, личности злоумышленников установлены, это сторонники одной из запрещенных в России террористических организаций. Они поддерживали связь с эмиссарами за рубежом и готовили теракт в месте массового скопления людей.

На месте стрельбы обнаружены оружие, боеприпасы, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература.

Аналогичная спецоперация с эвакуацией жителей недавно прошла в Тюмени. В одном из частных домов были уничтожены двое приверженцев запрещенной в России организации ИГИЛ. Предположительно, силовики вели ответную стрельбу с использованием пулеметов, затем частный дом, где укрывались террористы, загорелся, в результате чего боевики и погибли.