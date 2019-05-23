Ножи и коктейли "Молотова": в Астрахани задержали группу экстремистов

19 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Южный ФО В России
коктейль Молотова (2014) | Фото:

Ножи и коктейли "Молотова": в Астрахани задержали группу экстремистов

Двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края задержаны в Астрахани по подозрению в организации экстремистского сообщества.

Возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

Члены организованной группы, по данным следствия, придерживались "радикальных националистических взглядов, руководствовались мотивами идеологической и национальной ненависти и вражды".

В ходе обысков у подозреваемых обнаружили взрывчатые вещества, коктейли "Молотова", патроны, военную экипировку, ножи, фашистскую атрибутику, противогазы, а также пневматическое оружие.

Напомним, вчера во Владимирской области оперативники ликвидировали двух боевиков, которые ранее были заблокированы в жилом доме в Кольчугине.

Как сообщили в НАК, личности злоумышленников установлены, это сторонники одной из запрещенных в России террористических организаций. Они поддерживали связь с эмиссарами за рубежом и готовили теракт в месте массового скопления людей.

На месте стрельбы обнаружены оружие, боеприпасы, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература.

Аналогичная спецоперация с эвакуацией жителей недавно прошла в Тюмени. В одном из частных домов были уничтожены двое приверженцев запрещенной в России организации ИГИЛ. Предположительно, силовики вели ответную стрельбу с использованием пулеметов, затем частный дом, где укрывались террористы, загорелся, в результате чего боевики и погибли.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ножи и коктейли "Молотова": в Астрахани задержали группу экстремистов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: астрахань, экстремисты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети