Еще одна китайская авиакомпания потребовала у Boeing компенсацию простоя 737 MAX

Еще одна китайская авиакомпания - Xiamen Airlines – потребовала от Boeing возместить финансовый ущерб, нанесенный "приземлением" самолетов 737 MAX. В парке перевозчика пока десять бортов этого типа, еще 20 заказаны. Ранее финансовые претензии предъявили крупнейшие китайские перевозчики - Air China, China Southern Airlines и China Eastern Airlines

Китай стал первой страной, отказавшейся от полетов 737 MAX после катастрофы Ethiopian Airlines в марте этого года.

Ранее стало известно, что такие авиакомпании как Turkish Airlines, United Airlines, Ryanair и Flydubai, также попросили Boeing о компенсации. Всего, по данным IATA, в мире 28 компаний имеют в своем парке 737 MAX, но еще несколько десятков имеют контракты на их поставки. В России пока только группа компаний S7 эксплуатирует данный тип самолета (борты были "приземлены" после второй крупной катастрофы с MAX в марте этого года). Среди россиян, заказавших эти самолеты, - "Уральские авиалинии" (14), "Победа" (20), Utair (28) и "Нордстар" (3).

Между тем, уже сегодня Федеральное авиационное агентство США (FAA) планирует в Техасе провести встречу с авиационными регуляторами всего мира, чтобы проинформировать их об обновлениях ПО и программе переобучения пилотов 737 MAX. Разрешение на возобновление полетов примут именно регуляторы всех стран, а не FAA.

Пока неясно, когда 737-е смогут вновь подняться в небо, авиакомпании США рассчитывают, что это произойдет предстоящим летом.

Сегодня же в Канаде Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) собирает на совещание авиакомпании, имеющие в своем парке Boeing 737 MAX или собирающиеся приобрести самолеты этого типа. В заявлении IATA говорится, что в ходе совещания FAA и Boeing представят те самые обновления, которые от них ждут уже несколько месяцев.

В марте разбился самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. Это случилось спустя пять месяцев после аналогичной катастрофы с самолетом компании Lion Air, тогда погибли 189 человек.