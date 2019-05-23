19 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
чиновник, взятка, наручники (2015) | Фото: pasmi.ru

Свердловский бизнес и МВД "ударили карикатурой по коррупции"

В ГУ МВД России по Свердловской области дали положительную оценку состоявшемуся в регионе творческому конкурсу "Честный мир" в рамках проекта "Творческая молодежь и молодые предприниматели Свердловской области против коррупции". Организовал конкурс региональный Союз малого и среднего бизнеса при содействии органов внутренних дел и областного департамента молодежной политики.
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Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь областного Главка МВД Валерий Горелых, основной целью мероприятия стало привлечение внимания к злободневной проблеме борьбы с коррупцией всего общества и, прежде всего, молодежи. В конкурсе карикатур и плакатов антикоррупционной направленности приняли участие студенты и учащиеся творческих вузов Среднего Урала, а также художественных школ. Всего было представлено 106 работ 80 авторов в номинациях "Плакат" и "Карикатура".

Так, первое место в номинации "Плакат" заняла работа Анны Галимовой, студентки УрГАХУ. А в номинации "Карикатура" лидером стал рисунок "Супер акция" Полины Ивановой из художественного училища им. Шадрина. По итогам конкурса было проведено три передвижных выставки и издана брошюра с плакатами и карикатурами.

карикатура, коррупция, конкурс(2019)|Фото: В.Н. Горелых

"Союз предпринимателей возглавляет руководитель с большим стажем Анатолий Филиппенков. Он искренне и с душой относится ко всем воплощаемым в жизнь проектам. Кроме того, является заместителем председателя координационного совета при ГУ МВД России по Свердловской области, где активно отстаивает интересы граждан из числа бизнес-сообщества, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Оказание помощи силовикам в противодействии преступлениям коррупционного характера он считает одним из приоритетных направлений в своей деятельности.

плакат, коррупция, конкурс(2019)|Фото: В.Н. Горелых

А вопрос этот в реальности не только на слуху, но и весьма злободневен. Только за пять месяцев 2019 года сотрудниками свердловского гарнизона полиции выявлено 148 нарушений коррупционного законодательства. Расследованы 102 уголовных дела, для рассмотрения по существу они уже направлены в судебные инстанции. К уголовной ответственности привлечено 67 лиц. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации и проведении творческого конкурса. Это реально весомый вклад в профилактику борьбы с коррупцией. С работами участников конкурса можно ознакомиться на сайте ГУ МВД по Свердловской области в соответствующей рубрике", - прокомментировал полковник Горелых.

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Свердловский бизнес и МВД "ударили карикатурой по коррупции"

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Теги: бизнес, полиция, карикатура, плакат, конкурс



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