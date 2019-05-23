В "Яндексе" вновь появился управляющий директор

Тигран Худавердян назначен управляющим директором "Яндекса", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Отмечается, что эта должность вновь созданная.

"Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний на посту генерального директора, который он занимает с момента основания Яндекса. Елена Бунина останется генеральным директором Яндекса в России и HR-директором. Грег Абовский продолжит работу в должности операционного и финансового директора, а также продолжит отвечать за ряд текущих бизнес-направлений и новых экспериментальных бизнесов", - говорится в сообщении.

Ранее Худавердян возглавлял объединённую компанию "Яндекс.Такси", теперь эту должность займет станет Даниил Шулейко.