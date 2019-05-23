Глава Екатеринбурга снова отказался вычеркивать сквер из списка мест для храма

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский снова отказался вычеркивать сквер у Театра драмы из списка площадок для строительства храма святой Екатерины, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я не готов сегодня вычеркивать площадку из шорт-листа по двум причинам. Я однозначно приду к Куйвашеву, буду рассказывать об этом сегодня и мы это будем обсуждать. Губернатор - высшее должностное лицо, я глава города и позицию власти надо формулировать", - сказал он.

"Второе - как только убираем площадку - мы влияем на опрос. Давайте, как с вами договорились - выскажемся, а потом можем собраться и несколько раз", - отметил он.

Напомним, в среду, 22 мая, ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым 58% респондентов из Екатеринбурга высказались за строительство храма в другой части города, 74% опрошенных считают место у пруда неудачным для возведения собора. После этого губернатор Евгений Куйвашев предложил убрать сквер из списка площадок для голосования. В мэрии при этом уже заявляли, что не будут учитывать результаты ВЦИОМа.