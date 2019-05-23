"Мы ведь не мусороперерабатывающий завод хотим в центре построить". Представитель РПЦ высказал свою позицию о "скверных" протестах

Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии отец Максим (Меняйло) высказал позицию РПЦ по ситуации вокруг сквера у Драмтеатра на сегодняшней встрече в мэрии Екатеринбурга.

"Мы должны снизить напряжение. Может вы боялись, что мы будем кричать? - Нет, каждый будет высказывать свою позицию. Ведь мы не мусороперерабатывающий завод хотим построить в центре, а восстановить храм, который был разрушен ранее. Сколько лет идет эта борьба. Мы просим обратить внимание, что власть предложила эту площадку. Люди должны увидеть, что должно быть, ведь не предлагается ничего подлого. Мы должны рассказать о проекте людям", - отметил священник. Напомним, инициаторы строительства храма готовят новую презентацию проекта в надежде склонить часть горожан на свою сторону.

"Слава богу, что наши люди имеют стержень и не встают на пусть анархии. Спасибо Александр Геннадьевич (Высокинский, мэр Екатеринбурга, - прим.), что позвали нас. Мы верим вам. Кто-то станет гарантом выполнения этих задач. 9 лет переносим храм, а что сейчас? Последний опрос показывает, что в ситуации перегретого общества мы ничего не можем узнать. Я надеюсь на честный опрос, хоть и незаконный", - отметил отец Максим.

Напомним, мэрия Екатеринбурга начала сбор предложений о возможных площадках для постройки храма св.Екатерины, ставшего камнем преткновения для горожан. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже констатировал, что площадку в сквере стоит исключить из списка, поскольку, по опросам ВЦИОМ, видеть в этом месте храм большинство екатеринбуржцев не желает. Представители церкви ранее заявляли, что намерены держаться именно за это место, поскольку его выделили путем законно проведенных процедур.