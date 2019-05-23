В Челябинске водителя вагонеток убило током на ЧМК

Водителя вагонеток на ЧМК нашли мертвым в одном из цехов.

Тело обнаружили утром 22 мая, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате касания головой электрического кабеля, который был под напряжением.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе ООО "Мечел-Материалы" Накануне.RU сообщили, что на предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего.