В Британии назвали дело Бутиной провалом политики США

Дело осужденной россиянки Марии Бутиной, приговоренной судом в США к тюремному заключению, стало провалом американской политики, СМИ и правоохранительных органов. Так пишет британский журналист Майкл Трейси в статье для издания The Spectator.

Он называет Бутину политзаключенной, которая столкнулась в США с "бессмысленной паранойей" и судебными нарушениями.

При этом Трейси подчеркивает, что Бутина никогда не скрывала своих контактов с американскими чиновниками, сообщает Regnum.

26 апреля обвиненная в незаконной работе иноагентом россиянка была приговорена к полутора годам тюрьмы. Чуть более половины срока она уже провела под стражей. Владимир Путин назвал приговор Бутиной "беспределом".

Напомним, россиянка была задержана 15 июля 2018 года в Вашингтоне. Ранее стало известно, что Бутина частично признала свою вину в обмен на смягчение наказания.