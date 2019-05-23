19 Сентября 2020
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Владимир Путин (2019) | Фото:bbc.co.uk

Песков: Путин не читает книги про себя и не смотрит карикатуры

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что президент не хочет походить на созданные кем-либо карикатуры. Комментируя новость про новое шоу BBC Two "Сегодня вечером с Владимиром Путинным", которое ведет анимированный "Путин", представитель Кремля сказал: "Про Путина много написано книг, нарисовано карикатур и создано кукол и шаржей".

"Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него", - цитирует Пескова радиостанция "Говорит Москва".

Как ранее сообщало Накануне.RU, канал анонсировал проект в соцсетях, запустив небольшой ролик. В нем ведущий на фоне Букингемского дворца рассказывает о себе и своем новом шоу.

"Сегодня вечером с Владимиром Путиным" – комедийный формат ток-шоу, в котором технологии позволяют трехмерному цифровому мультику-Путину ходить и сидеть за столом, беседуя с реальными гостями перед живой аудиторией в режиме реального времени", - пишет канал в анонсе передачи. Схожести в голосе авторы "Влада" (именно так создатели шоу постоянно называют ведущего, не улавливая разницы между двумя русскими именами) добиваться не стали – у мультика просто имеется русский акцент.

Первым гостем станет журналист, публицист и пресс-секретарь бывшего премьера Великобритании Тони Блэра Аластер Кэмпбелл.

К слову, пародии на Путина не раз появлялись на российском ТВ. Например, в шоу "Куклы" на НТВ или как раз в мультяшном виде - на Первом канале в программе "Мульт личности".

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Песков: Путин не читает книги про себя и не смотрит карикатуры

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Теги: bbc, владимир путин, вечернее шоу, ведущий, дмитрий песков



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