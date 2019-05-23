19 Сентября 2020
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машина, бензин, заправка, АЗС (2018) | Фото: Накануне.RU

Независимый топливный союз прогнозирует новый рост цен на бензин, банкротство АЗС и народные протесты

Независимый топливный союз ответил на слова вице-премьера Дмитрия Козака о стабильности цен на бензин на внутреннем рынке. Объединение заявило, что на отрасль надвигается кризис, главными пострадавшими в котором станут независимые АЗС и НПЗ. Негативные сценарии развития событий чреваты не только разорением частного сектора топливного рынка, но и народными бунтами, передает корреспондент Накануне.RU.
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Маржинальность топливного сектора уже находится на критически низком уровне, так как рост оптовых цен относительно января составил 26,4%, а розничные цены подвержены"заморозке". Перед скачком цен на АЗС в мае прошлого года оптовые цены увеличивались на 19,5%.

Архитектором надвигающегося кризиса НТС назвал Минфин, который не готов пойти на снижение налоговой нагрузки на отрасль. Оператором кризиса выступает Федеральная антимонопольная служба, говорится в заявлении, ФАС не выполняет своей работы по ограничению рыночной власти монопольного положения крупных нефтяных компаний. Союз описал четыре возможных сценария развития ситуации.

Первый - повтор скачка цен 2018-го г., который будет болезненно воспринят населением. Люди выйдут на улицу, рейтинги властей опустятся еще ниже.

"Правительство вновь будет вынуждено резко снижать акцизы на моторное топливо и административно заставлять нефтяные компании заливать дополнительными объемами биржу до тех пор, пока не удастся достигнуть приемлемых значений оптово-розничной маржинальности. Нефтяные компании и независимые АЗС окажутся в убытках, а автовладельцы снова "затянут пояса", - прогнозируют в НТС.

Второй сценарий предполагает ручное регулирование - правительство заставит "заморозить" цены и пожертвует независимым сектором. Это приведет к массовому банкротству АЗС:

"Граждане страны столкнутся с очередями и дефицитом моторного топлива на оставшихся заправках. Начнет резко расти "черный" рынок нефтепродуктов, где дефицитное топливо будет доступно по более высоким ценам".

Третий вариант развития событий - корректировка параметров демпфера. Это может временно стабилизировать ситуацию, но любой разворот в сторону резкого роста или падения мировых цен на нефть разрушит равновесие. Цены будут хоть и медленно, но постоянно расти.

НТС предлагает провести системную реформу: отменить акцизы, создать резервный фонд топлива, либерализовать розничные цены, привязав их к рынку. По мнению союза, ценовая конкуренция приведет и оптовые, и розничные цены в соответствие с доходами населения.

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Независимый топливный союз прогнозирует новый рост цен на бензин, банкротство АЗС и народные протесты

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Теги: Независимый топливный союз, цены на бензин, АЗС, заправки



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