В Челябинске задержан разбойник из Казахстана, нападавший на пункты микрозаймов в Екатеринбурге

В Челябинске задержан разбойник-иностранец. Для совершения преступлений он ездил в соседний Екатеринбург.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД уральской столицы, мужчина подозревается в трех разбойных нападениях на офисы пунктов микрозаймов. Так, утром 30 апреля он напал на пункт на улице Белинского и под угрозой предмета, похожего на пистолет, требовал денег. Сотрудница успела нажать тревожную кнопку, и злоумышленник сбежал, ничего не взяв.

Вечером того же дня он пришел в офис кредитного учреждения на улице Уральская и снова стал угрожать. На этот раз добычей преступника стали 4 тысячи рублей.

А днем 1 апреля было совершено вооруженное разбойное нападение на офис пункта микрозаймов на улице Бардина. Налетчику удалось забрать 15 тысяч рублей и скрыться до приезда охраны и полиции.

Вскоре сыщики уголовного розыска задержали подозреваемого в Челябинске: им оказался уроженец Казахстана 1997 года рождения, ранее судимый за аналогичные преступления. При обыске квартиры полицейские изъяли пневматический пистолет.

Злоумышленник признал вину: он рассказал, что приехал из Казахстана в Челябинск на заработки, но потерял паспорт и не смог трудоустроиться. Тогда он решил ездить в соседний город и совершать преступления с целью наживы. После налетов возвращался обратно и прятался в съемной квартире.

Возбуждено уголовное дело по статье "разбой". Теперь "гастролеру" грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Полицейские проверяют задержанного на причастность к другим преступлениям.