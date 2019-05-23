В России создали нейросеть, "оживившую" портреты Моны Лизы и Достоевского

Специалисты из "Сколтеха" создали нейросеть, которая смогла "оживить" портрет Федора Достоевского, Сальвадора Дали и других знаменитостей.

Система снимает маску с лица человека на отдельных кадрах. Позже она переносит систему на отдельные изображения лиц, сообщает inforeactor.

Алгоритм способен переносить информацию о лицах между двумя объектами с помощью пары кадров. С его помощью можно изменить мимику человека на портрете, а также превратить его в анимированное изображение.

В результате экспериментов ученые смогли сделать, в частности, достоверную анимацию из портрета Федора Достоевского.

Ранее ученые научились создавать фотографии несуществующих людей, изображения которых ничем не отличаются от обычных реальных фото.

Это стало возможным благодаря созданию специальной нейросети под названием "BigGAN", предназначенной именно для придумывания фото. Такую новинку внедрило подразделение компании Google.

Сообщается, что распознать подделку практически невозможно - есть фото, на котором изображен реальный человек: мужчина или женщина, со своими уникальными чертами лица, с морщинами или без, с усами или бородой, длинными или короткими волосами. Изображение настолько реальное, что с виду выглядит как обычная фотография. Однако, по-настоящему человека с таким лицом на планете просто нет.