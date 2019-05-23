НАТО будет обучать украинскую армию

Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс пообещал расширить военную поддержку Украины в части обучения войск. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса, на которое был приглашен экс-главы Генштаба ВСУ Виктор Муженко и которая транслировалась на NATO News.

По воспоминаниям украинских боевиков, воевавших против Донбасса в 2014 году, уже тогда их тренировали западные инструкторы.

Как сообщало Накануне.RU, НАТО также потребовало от России вывести войска из Крыма.