Для опроса по храму в Екатеринбурге предложили сделать пункты голосования в церквях

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский решил провести встречу с городской общественностью, которая поддерживает строительство храма святой Екатерины. В зале собралось около 70 человек. Стало известно, что для проведения опроса о месте размещения собора организуют по несколько точек голосования в каждом районе города. Однако их чуть не решили установить в церквях, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Часть пришедших сегодня людей выступает за строительство собора в сквере, другой площадки они не хотят. Хотя до этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, основываясь на выводах ВЦИОМа, говорил, что площадку у сквера лучше убрать из возможных вариантов.

"Опрос надо проводить нормально. У нас абсолютная недоинформированность населения. Опрос провели неверно", - уже выкрикивают общественники.

"После 30 мая мы отберем площадки в центральной части города, дальше обсуждение с градостроителями. Что говорят градостроители, в рамках дискуссии, мы с вами незаметно для себя начали говорить о строительстве кафедрального собора. Это архитектурная доминанта, значимый объект города, это не церковь. Завтра встретимся с депутатами городской думы, чтобы определиться и утвердить методологию опроса", - заявил мэр.

Высокинский предложил сделать три точки в городе, чтобы они были доступны каждому, а площадки были бы обеспечены видеоконтролем. Мэр больше склоняется к опросу, ведь референдум могут признать несостоявшимся, если не будет явки 50%.

Но тут же возник вопрос, как на этих точках избежать "каруселей", чтобы никто не смог голосовать несколько раз. В связи с этим Высокинский сказал, что нужен интернет-контроль с тем, чтобы заносить в базу тех, кто уже проголосовал и "выделять их красным цветом".

В итоге участники обсуждения у Высокинского пришли к тому, чтобы организовать три-четыре пункта для голосования в каждом районе. Пункты первоначально предложили сделать в церквях и ТЦ, однако инициатива голосования в религиозных объектах вызвала смех в зале, и участники решили остановиться только на ТЦ.

Напомним, ранее Высокинский встретился с противниками строительства храма в сквере у Театра драмы.