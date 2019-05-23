19 Сентября 2020
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Общество Москва
(2004) | Фото

Против бывшего топ-менеджера "Ростелекома" прекратили уголовное дело о превышении полномочий

Уголовное дело в отношении бывшего топ-менеджера "Ростелекома" Алексея Нащекина, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил его адвокат  Сергей Гревцов, передает МИА "Россия сегодня".

СКР прекратил дело в связи с отсутствием состава преступления.

О задержании Нащекина стало известно в апреле прошлого году. Он являлся фигурантом по делу врио главы НПО ""Специальная техника и связь" МВД России Андрея Нечаева, подозреваемого в превышении должностных полномочий при создании Интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД.

До момента следствия Нащекин находился под домашним арестом, затем его отпустили под подписку о невыезде.

Адвокат обвиняемого сообщил, что непричастность Нащекина к инкриминируемым ему деяниям была установлена в результате "длительного, сложнейшего расследования по уголовному делу". Теперь бывший топ-менеджер компании может взыскать компенсацию морального и материального вреда.

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Против бывшего топ-менеджера "Ростелекома" прекратили уголовное дело о превышении полномочий

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Теги: Алексей Нащекин, Ростелеком, превышение должностных полномочий



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