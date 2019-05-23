На Южном Урале отменили особый противопожарный режим

В Челябинской области отменили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал и.о. председателя правительства региона Виктор Мамин, передает корреспондент Накануне.RU.

Отмечается, что особый противопожарный режим отменен с 23 мая в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Челябинской области. На Южном Урале установились погодные условия, способствующие снижению класса пожарной опасности.

Напомним, особый противопожарный режим был введен в регионе с 1 мая.