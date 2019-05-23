У Зеленского назвали его идеологией либертарианство

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук сообщил, что у партии президента "Слуга народа" идеология либертарианства. Об этом он сказал изданию "Левый берег".

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По его словам, это подразумевает либеральную модель экономики и "либеральную модель отношений". Ранее Зеленский признал, что хочет видеть Украину "офигенной либеральной очень свободной страной". После победы на выборах он заявил, что его цель - создать "государство в смартфоне".

Либертарианство ставит во главу угла принцип ничем не ограниченного суверенитета индивида, подразумевающего право произвольно распоряжаться своим телом и жизнью, и близко к либерализму.