В Зауралье чиновники районной администрации не захотели давать многодетной семье законную землю
В Щучье чиновники районной администрации не захотели давать положенную по закону землю многодетной семье.
В январе этого года семья обратилась с заявлением о предоставлении земельного участка, но чиновники в установленный законом срок так и не решили вопрос, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.
В отношении первого заместителя главы Щучье возбудили дело об административном правонарушении и привлекли чиновника к ответственности.
Сейчас прокуратурой приняты меры к реальному восстановлению прав многодетной семьи.