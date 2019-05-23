В Зауралье чиновники районной администрации не захотели давать многодетной семье законную землю

В Щучье чиновники районной администрации не захотели давать положенную по закону землю многодетной семье.

В январе этого года семья обратилась с заявлением о предоставлении земельного участка, но чиновники в установленный законом срок так и не решили вопрос, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В отношении первого заместителя главы Щучье возбудили дело об административном правонарушении и привлекли чиновника к ответственности.

Сейчас прокуратурой приняты меры к реальному восстановлению прав многодетной семьи.