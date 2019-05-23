19 Сентября 2020
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Экономика Воронежская область
логистический центр (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Немцы укрепляют свое присутствие в центральной России. Под Воронежем открылся крупный логистический комплекс

Накануне иностранная компания - вновь немецкая - компания открыла на территории Воронежской области крупный логистический центр, передает корреспондент Накануне.RU. «Ренус Фрейт Логистикс» открыла на территории Воронежской области новый объект. На церемонии открытия присутствовал заместитель председателя правительства области Сергей Честикин.

Логистический комплекс состоит из склада площадью 20 тысяч кв. м, оснащенного фреш-камерой для хранения скоропортящихся продуктов, и офисных помещений площадью 2,5 тысячи кв. м. Генеральный директор ООО «Ренус Фрейт Логистикс» Олаф Метцгер рассказал, что комплекс является составной частью проекта «Шелковый Путь Ренус», который связывает клиентов компании в Европе и Азии.

открытие логистического центра(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Особое внимание будет уделяться работе с клиентами из области сельского хозяйства, и одна из крупных компаний – холдинг «ЭкоНива» - уже в числе клиентов «Ренус Фрейт Логистикс». "Мы уже согласовали дальнейшие планы - будем строить еще один складской комплекс, в первую очередь, для хранения семян. Будем также развивать под эгидой Российско-Германской Внешнеторговой палаты проект таможенного «зеленого коридора», чтобы облегчить импорт и экспорт грузов", - сказал Олаф Метцгер.

Сергей Честикин, в свою очередь, отметил, что Воронежскую область неслучайно выбирают крупные компании для размещения и развития своих логистических центров – регион удачно географически расположен (проходит трасса М-4 «Дон») и обладает всей необходимой инфраструктурой, а также кадровым потенциалом. "Развитие крупной складской инфраструктуры всегда дает дополнительный импульс для развития компаний, находящихся на территории Воронежской области, в том числе для того, чтобы выйти в другие регион", - сказал Сергей Честикин.

логистический центр(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Он также подчеркнул, что открытие комплекса «ООО «Ренус Фрейт Логистикс» дает дополнительный импульс развитию торгово-экономических и дружеских отношений Воронежской области с Германией.

На церемонии открытия логистического комплекса присутствовали представители посольства Федеративной Республики Германия в Российской Федерации, Российско-Германской внешнеторговой палаты и бизнес-структур.

Справка: Группа компаний « Rhenus » с годовым оборотом свыше 4,8 млрд евро, 29 000 сотрудниками и более 610 представительствами по всему миру относится к ведущим европейским провайдерам комплексных логистических услуг. Основными направлениями деятельности являются контрактная логистика, транспортная логистика, портовая логистика и общественный транспорт.

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Немцы укрепляют свое присутствие в центральной России. Под Воронежем открылся крупный логистический комплекс

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Теги: логистический центр, шелковый путь, воронежская область



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