19 Сентября 2020
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Армия и ВПК За рубежом
Армия США (2016) | Фото:ichef-1.bbci.co.uk

В Пентагоне задумались об отправке 5 тысяч военных на Ближний Восток

Министерство обороны США получило запрос на отправку дополнительного контингента на Ближний Восток.
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Известно, что центральное командование попросило отправить в регион еще 5 тысяч военных. При этом сам запрос пришел на фоне роста напряженности в отношениях Вашингтона и Тегерана.

Позиция Пентагона пока неизвестна, но зачастую он отклоняет подобные просьбы, которые приходят от других подразделений. Однако если решение об отправке дополнительных сил все же примут, то их пребывание в регионе будет оборонительным, пишет Infox.ru со ссылкой на Reuters.

Напомним, недавно ракетные эсминцы США вошли в Персидский залив. При этом американские корабли не встретили сопротивления со стороны военно-морских сил Ирана.

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В Пентагоне задумались об отправке 5 тысяч военных на Ближний Восток

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Теги: Пентагон, военные, Иран



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