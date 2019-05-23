Глава Ямала поделился секретом сохранения гармоничных межнациональных отношений в округе

19 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов (2019) | Фото: yanao.ru

Глава Ямала поделился секретом сохранения гармоничных межнациональных отношений в округе

Большинство ямальцев – 85% - оценивают межнациональные отношения в округе как бесконфликтные. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поделился рецептом сохранения гармонии в многонациональном регионе на совещании по реализации стратегии государственной национальной политики РФ в уральском полпредстве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Более 85% опрошенных ямальцев считают межнациональные отношения в регионе доброжелательными и бесконфликтными, привел данные социологических исследований ВЦИОМ глава региона.

"Залогом стабильности нашего региона являются грамотно выстроенные отношения и существующий баланс между государством, представителями бизнеса и населением. Для сохранения гармоничных межнациональных отношений мы применяем системный подход", - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

На Ямале проводится комплексная работа по реализации национальной политики, заявил губернатор.

Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов(2019)|Фото: yanao.ru

Общественные и религиозные объединения на Ямале получают поддержку при реализации социальных проектов. В этом году 11 организаций, реализующих проекты в сфере межнациональных отношений, признаны победителями в конкурсах на предоставление субсидий НКО.

В округе функционируют 10 центров национальных культур, деятельность которых направлена на развитие традиционной национальной культуры. Так, в окружном центре национальных культур в Салехарде проходят десятки тематических мероприятий: этнофестиваль "Душа тундры", финно-угорские встречи, праздник тюркской культуры "Сабантуй".

Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов(2019)|Фото: yanao.ru

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Ямала поделился секретом сохранения гармоничных межнациональных отношений в округе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: янао, ямал, дмитрий артюхов, межнациональные отношения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети