Глава Ямала поделился секретом сохранения гармоничных межнациональных отношений в округе

Большинство ямальцев – 85% - оценивают межнациональные отношения в округе как бесконфликтные. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поделился рецептом сохранения гармонии в многонациональном регионе на совещании по реализации стратегии государственной национальной политики РФ в уральском полпредстве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Более 85% опрошенных ямальцев считают межнациональные отношения в регионе доброжелательными и бесконфликтными, привел данные социологических исследований ВЦИОМ глава региона.

"Залогом стабильности нашего региона являются грамотно выстроенные отношения и существующий баланс между государством, представителями бизнеса и населением. Для сохранения гармоничных межнациональных отношений мы применяем системный подход", - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

На Ямале проводится комплексная работа по реализации национальной политики, заявил губернатор.

Общественные и религиозные объединения на Ямале получают поддержку при реализации социальных проектов. В этом году 11 организаций, реализующих проекты в сфере межнациональных отношений, признаны победителями в конкурсах на предоставление субсидий НКО.

В округе функционируют 10 центров национальных культур, деятельность которых направлена на развитие традиционной национальной культуры. Так, в окружном центре национальных культур в Салехарде проходят десятки тематических мероприятий: этнофестиваль "Душа тундры", финно-угорские встречи, праздник тюркской культуры "Сабантуй".